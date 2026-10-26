Многонациональная бригада НАТО в Латвии проведет крупнейшие учения в своей истории

С 26 октября по 8 ноября многонациональная бригада НАТО в Латвии проведет самые масштабные на сегодняшний день военные учения по развертыванию сил Resolute Reforger 2026.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как отмечается, в учениях примут участие около 3000 военнослужащих и 1000 единиц военной техники.

С 26 октября по 2 ноября военнослужащие и военная техника бригады будут перемещаться по автомобильным и железнодорожным путям с Адажской военной базы и военной базы Цери к местам проведения учений в Огрском, Екабпилском, Айзкраукльском, Даугавпилском, Алуксненском, Балвском, Гулбенском, Мадонском, Резекненском и Аугшдаугавском краях, а также в Резекне.

В ходе учений подразделения бригады будут выполнять задачи по развертыванию сил, снабжению, управлению и связи, а также совершенствовать взаимодействие с Национальными вооружёнными силами. Цель учений – проверить способность бригады перемещать, обеспечивать и координировать подразделения на больших расстояниях.

Командир бригады полковник Дэвид Брассар подчеркивает, что учения позволят продемонстрировать способность развертывать боеспособные силы на больших расстояниях, обеспечивать их действия в полевых условиях, а также эффективное управление, контроль и связь.

С 4 по 8 ноября подразделения приведут в порядок территории, использовавшиеся для учений, и вернутся на военные базы.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Франции и Великобритании впервые провели совместные ядерные учения.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее подчеркивал, что потенциальный европейский "ядерный зонтик" должен быть дополнением к существующему ядерному щиту США.