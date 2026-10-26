Зеленский анонсировал встречу Украины, США, ЕС и НАТО в Брюсселе

На 27–28 октября в Брюсселе запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского, генерального секретаря НАТО Марка Рютте, а также представителей Евросоюза и США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью ТСН рассказал сам Зеленский.

По его словам, планируется обсудить вопросы безопасности, гарантии для Украины и инициативы по прекращению войны, развязанной РФ.

Президент напомнил, что на прошлой неделе в Осло состоялись не только переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом при участии президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, но и переговоры в гораздо более широком кругу – с участием советников лидеров Великобритании, Франции, Италии по вопросам безопасности, а также главы аппарата председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бёрна Зайберта.

Сейчас, получив от Уиткоффа информацию о его переговорах с российским правителем Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, планируется встреча в более широком формате.

"У нас был брифинг от американцев, и сейчас они хотят уже не брифинг, а широко обсудить вопросы безопасности, гарантий, ЕС и участия. И хотят встречу на этой неделе уже в Брюсселе. Американцы, Украина, ЕС на уровне президента и НАТО на уровне генсека НАТО. И я не знаю, будет ли еще кто-то в этой группе в Брюсселе… И такую встречу мы планируем уже на вторник-среду (27-28 октября. – Ред.)", – сказал Зеленский.

Напомним, 23 октября президент Владимир Зеленский пообщался со спецпредставителями американского президента Дональда Трампа и заявил, что трехстороннюю встречу на уровне команд по вопросу завершения войны РФ против Украины планируют провести в первой половине ноября.

По информации источников в правительстве США, следующий раунд переговоров между делегациями США, Украины и России может состояться в Абу-Даби или Швейцарии.