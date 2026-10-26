СМИ: Россия хочет использовать мирные переговоры, чтобы сократить присутствие войск НАТО

Россия может попытаться использовать новый раунд мирных переговоров по российско-украинской войне, чтобы добиться уступок от НАТО.

Об этом сообщили осведомленные собеседники в дипломатических кругах The Telegraph, передает "Европейская правда".

Ранее помощник главы правительства РФ Юрий Ушаков заявил, что Европа должна быть вовлечена в переговоры между российскими, украинскими и американскими чиновниками.

В то же время собеседники в дипломатических кругах утверждают, что мотивом России для привлечения европейских стран является стремление использовать следующий раунд переговоров для получения уступок от НАТО.

Отмечается, что глава Кремля Владимир Путин, вероятно, будет требовать, чтобы присутствие НАТО в Европе было сокращено до уровня 1997 года.

Это потенциально может означать, как пишет издание, вывод войск НАТО из Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, а также из Финляндии.

Напомним, 23 октября президент Владимир Зеленский пообщался со спецпредставителями американского президента Дональда Трампа и заявил, что трехстороннюю встречу на уровне команд по вопросу завершения войны РФ против Украины планируют провести в первой половине ноября.

По информации источников в правительстве США, следующий раунд переговоров между делегациями США, Украины и России может состояться в Абу-Даби или Швейцарии.

А Ушаков утверждает, что РФ готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной о завершении российско-украинской войны после 4 ноября.