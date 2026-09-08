Литва сосредоточится на расширении Союза и поддержке Украины во время председательства в Совете ЕС

Во время своего председательства в Совете Европейского Союза Литва будет считать одним из приоритетов оказание поддержки Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в X, пишет "Европейская правда".

По его словам, об этом шла речь на встрече высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас с литовскими послами.

"Европа стоит перед выбором: реагировать или вести за собой. Мы выбираем лидерство, оказывая более мощную поддержку Украине, вводя более жесткие санкции против России и Беларуси и ускоряя европейский путь для Украины и Молдовы", – написал Кястутис Будрис.

По словам министра иностранных дел, во время председательства Литва сосредоточится на вопросах безопасности, обороны, трансатлантического единства, расширения ЕС и неизменной поддержки Украины.

Литва будет председательствовать в Совете ЕС с 1 января по 30 июня 2027 года. В настоящее время Совет Евросоюза возглавляет Ирландия, председательство которой завершится 31 декабря 2026 года.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов заявлял, что весь переговорный процесс реально завершить до 2027 года.

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