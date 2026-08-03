Вице-премьер: завершить переговоры с ЕС до конца 2027 года – амбициозная, но реальная задача

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов настаивает, что Украина может быстро завершить вступительные переговоры и выполнить бенчмарки для закрытия кластеров.

Об этом он заявил в выступлении на общем совещании послов в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Ченцов высказал мнение о возможности завершения переговорного процесса до конца 2027 года.

"Я исхожу из того, что пройти переговорный процесс реально за полтора года. Поэтому конец следующего года – это амбициозная, но реалистичная цель", – заявил он.

Вице-премьер напомнил, что Украина уже определила общий объем необходимой законодательной работы на данный момент – он прописан в национальной программе адаптации. По его словам, речь идет о необходимости утвердить 1699 правовых актов и принять около 300 законопроектов.

Несмотря на амбициозные задачи, Ченцов считает, что Украина не должна слепо внедрять все рецепты, которые предлагают партнеры. "Мы не должны стесняться объяснять коллегам в Брюсселе и других столицах, почему некоторые подходы не работают у нас, почему у нас возможны лучшие рецепты", – добавил он.

Ченцов также подчеркнул, что амбициозные планы не отменяют необходимости искать промежуточные форматы сотрудничества.

"Между сегодняшним днем и тем великим днем, когда Украина станет членом ЕС, есть достаточно путей для углубления отношений с ЕС", – заявил он, напомнив о предложениях, которые обсуждаются лидерами Евросоюза.

Также Ченцов пояснил, когда ожидается открытие остальных кластеров в переговорах о вступлении в ЕС

Как сообщалось, в Ирландии, председательствующей в ЕС, связывают с реформами задержку с открытием последних кластеров.

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