Словакия и Россия возобновят заседания межправительственной комиссии, которые были приостановлены после полномасштабного вторжения РФ в Украину, уделив первостепенное внимание поставкам энергоносителей, ядерного топлива, а также отношению к российским спортсменам.

Об этом говорится в публикации издания Politico, пишет "Европейская правда".

Межправительственная комиссия, занимающаяся вопросами экономического, научного и технического сотрудничества, не функционировала со времени полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Последняя такая встреча состоялась в Братиславе 12 ноября 2021 года.

Издание получило в распоряжение ноту российского правительства, написанную министром науки России Валерием Фальковым, который находится в санкционном списке ЕС. В ней говорится, что глава МИД Словакии Юрай Бланар во время видеозвонка 20 августа согласился провести заседание российско-словацкой межправительственной комиссии в Москве.

Премьер Роберт Фицо заявил в среду, что встреча запланирована на 25 ноября. В российской записке, датированной 10 сентября, изначально была указана другая дата встречи – 26–27 октября.

В ответ на вопрос о вероятной повестке дня заседания комиссии МИД Словакии сослался на публичные заявления Бланара после беседы 20 августа. "Мы проводим политику во всех направлениях и поддерживаем диалог со всеми странами, заинтересованными в прагматическом сотрудничестве с нами на благо национальных интересов Словацкой Республики", – заявил тогда Бланар.

Согласно российскому документу, во время августовской видеоконференции Бланар выразил возражения Словакии против постепенного прекращения ЕС импорта российского газа и попросил обсудить вопрос поставок на встрече в Москве. Словацкие представители также подчеркнули важность продолжения поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" и приветствовали регулярные поставки ядерного топлива для словацких электростанций.

Повестка дня встречи в следующем месяце выходит за рамки энергетического сотрудничества. Стороны планируют рассмотреть вопрос о создании рабочих групп по культуре, туризму, сельскому хозяйству и охране окружающей среды, а также обсудить статус Российского центра науки и культуры в Братиславе.

Бланар также выражает несогласие с тем, что в ноте названо "дискриминацией российских спортсменов" на международных соревнованиях, отметив, что этот вопрос будет обсужден на заседании комиссии.

Недавно словацкий премьер Роберт Фицо заявил, чтоне желает, чтобы Словакия стала участником военного конфликта "из-за какой-то статьи 5" НАТО.

Также Фицо заявил, что Запад более четырёх лет "тщетно подливал масла в огонь" в контексте российско-украинской войны и этим якобы провоцировал конфликт между РФ и НАТО.