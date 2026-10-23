Reuters: в Нью-Йорк следует первый танкер, загруженный российским дизельным топливом

После достижения договоренности между президентом США Дональдом Трампом и правителем России Владимиром Путиным в Нью-Йорк направляется танкер, загруженный российским дизельным топливом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информацию глобального провайдера данных LSEG.

Танкер следует в Нью-Йорк под флагом Мальты, на его борту – 40 тысяч тонн российского дизельного топлива.

Россия согласилась отменить введенный ею же запрет на экспорт дизельного топлива и поставлять его на мировые рынки, в частности в США. Это произошло по итогам договоренности между Путиным и Трампом 9 октября, цель которой – снизить цены на топливо.

Накануне вице-премьер России Александр Новак сообщил, что РФ отправит первый танкер с дизельным топливом в Соединенные Штаты в четверг, 22 октября. Он добавил, что водоизмещение этого танкера составит 40 тысяч тонн. Новак заверил, что вслед за этим грузом последуют следующие партии.

Ранее член Комитета по иностранным делам Палаты представителей США, демократ Грегори Микс, представил двухпартийный законопроект, направленный на блокирование так называемого дизельного соглашения между США и Россией.

Двухпартийная группа из 12 сенаторов США направила президенту Трампу письмо с требованием отменить недавно заключенное соглашение с Путиным о допуске дизельного топлива российского происхождения на мировые рынки.

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