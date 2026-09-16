В Конгрессе будут расследовать финансирование свадьбы сына Трампа олигархом из РФ

Демократы в Конгрессе США инициировали расследование в связи с появлением информации о финансировании свадебных торжеств Дональда Трампа-младшего российским олигархом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Этот шаг демократов стал следствием статьи ProPublica, в которой говорилось о том, что состоятельный российский бизнесмен и президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев оплатил свадебные торжества сына американского президента на Багамах в мае.

Отмечалось, что Кремлев мог выделить на финансирование свадьбы Трампа-младшего сотни тысяч долларов.

В публикации также говорилось, что олигарх имеет тесные связи с российским правительством.

"Почему российский олигарх и друг Владимира Путина финансово поддерживает сына президента? Чего Умар Кремлёв ожидает взамен за финансирование этой трёхдневной свадьбы на Багамах?" – отметил конгрессмен Роберт Гарсия.

Гарсия является старшим членом Комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей от Демократической партии и, как ожидается, возглавит этот комитет, если демократы получат большинство в нижней палате Конгресса в ходе промежуточных выборов в ноябре.

Сын президента США от комментариев отказался, а его жена Беттина в понедельник в посте в Instagram отметила, что Кремлёв был другом, который сделал "чрезвычайно щедрый свадебный подарок", подчеркнув, что тот оплатил две вечеринки после свадьбы, а не саму свадьбу.

Сам Трамп, который не присутствовал на свадьбе своего сына, заявил, что не знает Кремлёва и что скандал вокруг свадьбы – это "не такое уж и большое дело".

Гарсия и другие ведущие демократы в Палате представителей уже готовятся к расследованиям в отношении Трампа, его семьи и этических вопросов, возникших с начала второго срока президента в январе 2025 года.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер из Нью-Йорка во вторник назвал организацию свадьбы "такой коррумпированной, такой продажной, такой опасной для нашей национальной безопасности".

"Вы имеете дело с российским олигархом, а не просто с кузеном, который дарит вам подарок… иногда свадебный подарок является взяткой от иностранного автократа", – подчеркнул он.

В этом контексте также стоит отметить, что Сенат Конгресса США 7 августа 86 голосами "за" одобрил проект о санкциях против РФ, соавторами которого являются покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль.

14 сентября проект прошел согласование в регламентном комитете Палаты представителей, а после этого документ прошел ещё одно процедурное согласование в Палате представителей, что позволяет уже в среду вынести его на голосование в зале.