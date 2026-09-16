Генеральный прокурор США Тодд Бланш дал понять, что не собирается проводить расследование в отношении свадебных торжеств Дональда Трампа-младшего, которые частично профинансировал российский олигарх Умар Кремлёв.

Заявление американского чиновника приводит ABC News, сообщает "Европейская правда".

Сын американского президента и его жена Беттина поженились в Палм-Бич, а затем в конце мая отправились на свадебную вечеринку на частный остров на Багамах, и Кремлёв оплатил значительную часть расходов на мероприятия, состоявшиеся позже в тот же уик-энд.

"Президент (Дональд Трамп – Ред.) не знает, кто этот человек. Думаю, другие члены семьи тоже не знают, кто он такой… Когда вы спрашиваете, веду ли я расследование – что именно я должен расследовать?" – заявил Бланш.

Молодожёны признали, что Кремлёв сделал им "необычайно щедрый" свадебный подарок. Непонятно, почему он оплатил часть расходов на свадебное торжество Трампа-младшего.

"Сын президента сказал, что тот – его очень близкий друг и что он принял подарок в выходные, когда проходила его свадьба. А когда вы говорите, что этот человек – друг Путина, я даже не знаю, правда это или нет", – добавил генпрокурор.

Члены семьи президента Дональда Трампа категорически отрицали, что знакомы с Кремлёвым, тогда как демократы на Капитолийском холме пообещали провести расследование.

В этом контексте также стоит отметить, что Сенат Конгресса США 7 августа 86 голосами "за" одобрил проект о санкциях против РФ, соавторами которого являются покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль.

14 сентября проект прошел согласование в регламентном комитете Палаты представителей, а после этого документ прошел ещё одно процедурное согласование в Палате представителей, что позволяет уже в среду вынести его на голосование в зале.