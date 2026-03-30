Польша подписала контракт на производство британских ракет ПВО

Министерство обороны Польши подписало контракт на строительство сервисно-производственного центра британских зенитных ракет CAMM-ER.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Центр откроют в городе Зелёнка. Новое предприятие позволит производить, собирать и поставлять зенитные ракеты CAMM-ER для польской армии. Кроме того, комплекс будет включать производственно-складской корпус, склады с защитными стенами, подъездные пути и вспомогательную инфраструктуру.

Также будет построен производственный цех для оптимизации производственных и логистических процессов, связанных с командными кабинами для систем противовоздушной обороны.

Это первая инвестиция такого типа, которая позволит Польше полноценно производить эти ракеты на своей территории.

Изготовленные в Зелёнке ракеты CAMM-ER станут частью польской комплексной программы противовоздушной обороны Narew.

