Венгрия продолжила блокировать открытие кластеров 4 и 5 для Украины

Венгрия отказалась одобрить результаты скрининга переговорных кластеров 4 и 5 в рамках переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз на заседании рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) в Брюсселе во вторник, 27 октября.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщили несколько дипломатов ЕС, осведомленных о ходе заседания.

Венгрия пока не поддержала дальнейшее продвижение процесса открытия двух последних кластеров 4 и 5 в переговорах с Украиной о вступлении в ЕС.

"Позиция Венгрии не изменилась", – сообщил один из дипломатов.

По информации собеседников "ЕвроПравды", ирландскому председательству в Совете ЕС было заранее известно, что Венгрия не намерена менять свою позицию относительно дальнейшего продвижения Украины к открытию этих двух кластеров.

Несмотря на это, вопрос вновь внесли в повестку дня рабочей группы 27 октября.

Еще один дипломат высказал мнение, что вынесение вопроса на повторное обсуждение носило скорее политический характер и было способом усилить давление на Будапешт, чем реальной попыткой добиться положительного решения именно на этом заседании.

Кластер 4 "Зеленая повестка дня и устойчивая взаимосвязанность" охватывает, в частности, транспорт, энергетику, трансъевропейские сети, окружающую среду и изменение климата. Кластер 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности" включает вопросы сельского хозяйства, рыболовства, региональной политики и бюджетных положений.

Это два последних переговорных кластера, которые еще не открыты для Украины. Украинские власти рассчитывают на их открытие до конца 2026 года.

Напомним, 20 октября "Европейская правда" уже сообщала об отказе Венгрии согласовать результаты скрининга кластеров 4 и 5, что является необходимым процедурным шагом для их открытия.

13 октября ЕС официально открыл еще два кластера в переговорах о вступлении Украины: кластер 2 "Внутренний рынок" и кластер 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост". Для этого Верховная Рада одобрила изменения в закон об образовании, чтобы снять вето Венгрии.

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Стоит отметить, что посол Германии в Украине Борис Руге в интервью "Европейской правде" отверг тезис о невозможности вступления Украины в ЕС, пока продолжается война.