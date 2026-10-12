Рада приняла изменения в закон об образовании, снимающие вето Венгрии на движение Украины в ЕС

Верховная Рада в понедельник приняла в обоих чтениях и в целом поправки к закону об образовании, необходимые для того, чтобы Венгрия согласилась на открытие кластеров 2 и 3 в ходе переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За законопроект №16119 проголосовали в первом чтении 273 депутата, в целом – 266, сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Он добавил, что законопроект сразу поручили безотлагательно подписать председателю ВРУ и направить на подпись президенту.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что ожидает принятия Верховной Радой 12 октября изменений в закон об образовании, касающихся прав национальных меньшинств.

Как сообщала "ЕП", Комитет постоянных представителей государств ЕС (Coreper) в понедельник, 12 октября, готов согласовать переговорные позиции Евросоюза относительно открытия второго и третьего кластеров в переговорах с Украиной после принятия Верховной Радой изменений, касающихся прав национальных меньшинств на образование.

1 октября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об образовании на языках национальных меньшинств, принятие которого должно помочь снять вето Венгрии на разблокирование двух кластеров в переговорах.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": Венгрия снимает вето. Рассказываем о договоренности, которая возобновляет движение Украины в ЕС.