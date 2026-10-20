Венгрия пока не соглашается на открытие кластеров 4 и 5 для Украины

В ходе обсуждения в рабочей группе Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) в Брюсселе во вторник, 20 октября, Венгрия отказалась одобрить результаты скрининга 4-го и 5-го переговорных кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщили несколько дипломатов ЕС, осведомленных о ходе заседания.

Венгрия не согласилась на дальнейшее продвижение процесса открытия двух последних кластеров в переговорах с Украиной о вступлении в ЕС.

Источники "Европейской правды" пока не уточнили, какие именно аргументы озвучил представитель Венгрии, объявляя об отказе утвердить результаты скрининга.

Кластер 4 "Зеленая повестка дня и устойчивая взаимосвязанность" охватывает транспорт, энергетику, трансъевропейские сети, окружающую среду и изменение климата, а кластер 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплочённости" – сельское хозяйство, ветеринарную и фитосанитарную политику, рыболовство, а также финансовые и бюджетные положения.

Напомним, 13 октября ЕС официально открыл для Украины переговорные кластеры 2 "Внутренний рынок" и 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост". Таким образом, из шести переговорных кластеров Украины с ЕС четыре уже открыты.

Как сообщала "Европейская правда", вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов в интервью "Европейской правде" заявил, что на данный момент удалось "перевернуть страницу" в отношениях с Венгрией, когда та создавала препятствия на пути Украины в ЕС.

Напомним, 13 октября Совет Евросоюза официально открыл ещё два кластера в переговорах о вступлении Украины. Для этого Верховная Рада одобрила изменения в закон об образовании, чтобы снять вето Венгрии.

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