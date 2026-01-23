Президент Румынии ответил, возможно ли сейчас объединение с Молдовой

Румынский президент Никушор Дан заявил, что сценарий объединения Румынии с Молдовой будет возможен в тот момент, когда большинство населения страны захочет этого.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит Observator News.

У Дана спросили, готова ли Румыния серьезно рассмотреть сценарий объединения с Республикой Молдова.

На это румынский президент ответил: "В тот момент, когда большинство в Республике Молдова этого захочет. Сейчас мы не готовы к этому".

Молдавский президент Мая Санду ранее заявила, что в случае проведения референдума в Республике Молдова об объединении с Румынией она проголосовала бы "за".

Августовский опрос показал, что абсолютное большинство молдаван выступают против объединения страны с Румынией, тогда как треть – поддерживают такую идею.

Читайте подробную статью "ЕП" на эту тему: "Ликвидация Молдовы" или план вступления в ЕС? Зачем Санду заговорила о присоединении к Румынии.