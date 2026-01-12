Санду: "Если бы был референдум, я бы поддержала объединение с Румынией"

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что если бы состоялся референдум об объединении ее страны и Румынии, она проголосовала бы "за".

Об этом лидер Молдовы сказала в подкасте для британских журналистов, пишет "Европейская правда".

Президент считает, что, учитывая большое количество людей, которые поддерживали движение национального возрождения в конце 1980-х годов, в то время, вероятно, можно было бы провести референдум за объединение с Румынией.

"В конце 1980-х годов происходили национальные возрождающие движения и, конечно, шли дискуссии о воссоединении с Румынией, поскольку Молдова раньше была частью Румынии. Но в то время мы не могли знать, сколько людей проголосовали бы, поскольку референдум не проводился", – отметила она.

На прямой вопрос, поддерживает ли она объединение с Румынией, Санду ответила утвердительно.

"Если бы мы провели референдум, я бы проголосовала за объединение с Румынией", – сказала она.

Санду объяснила свой выбор геополитической ситуацией вокруг Молдовы и в целом в мире.

"Такой стране, как Молдова, становится все сложнее выживать, существовать как демократия, как суверенная страна. Но как президент Молдовы, я понимаю, что нет большинства, которое бы поддерживало объединение с Румынией, но есть большинство, которое поддерживает вступление в ЕС, и мы работаем над достижением этой цели. Это гораздо более реалистичная цель, которая помогает нам защитить наш суверенитет", – добавила она.

Напомним, в конце сентября румынские ультраправые после выборов в Молдове призвали к объединению стран.

А опрос социологической компании Avangarde из Бухареста показал, что почти половина румын поддерживают объединение с Молдовой.

