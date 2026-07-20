Послом Канады в Украине впервые за 10 лет станет дипломат без украинского происхождения
Новости — Понедельник, 20 июля 2026, 21:49 —
Новым послом Канады в Украине станет Тамара Мовгинни, которая сменит на этом посту Наталью Цмоць, чей срок дипломатической миссии подошёл к концу.
Об этом говорится в сообщении правительства Канады, сообщает "Европейская правда".
Как отмечается, министр иностранных дел Канады Анита Ананд объявила об утверждении дипломата Тамары Мовгинни на должность посла в Украине.
При этом агентство "Интерфакс-Украина" отмечает, что назначение Мовгинни завершает десятилетнюю традицию, когда Канаду в Украине представляли дипломаты украинского происхождения.
С 2014 года должность посла последовательно занимали Роман Ващук, Лариса Галадза и Наталья Цмоць. Все они имеют украинские корни.
Мовгинни большую часть своей карьеры посвятила Индо-Тихоокеанскому региону и вопросам международной безопасности.
До назначения в Украину Мовгинни возглавляла посольство Канады в Южной Корее, работала на руководящих должностях в Global Affairs Canada и занималась вопросами международной безопасности, внешней политики и дипломатических отношений.
Сообщалось, что посол Канады Наталья Цмоць, а также посол Швейцарии Феликс Бауманн завершили свои дипломатические миссии в Украине.
В конце июня временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис завершила работу.
Сообщалось, что Дэвис покидает пост из-за разногласий с администрацией Трампа.