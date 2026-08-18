Новые послы Болгарии, Эстонии и Германии официально приступили к своей миссии в Украине

Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты от вновь назначенных послов Болгарии, Эстонии, Германии, а также Индии и поздравил их с началом миссии в Украине.

Об этом глава государства сообщил в социальной сети X, пишет "Европейская правда".

По словам Зеленского, он проинформировал руководителей дипмиссий о дипломатической работе по приближению мира и важности поддержки Украины на фоне усиления российских обстрелов и подготовки к зиме.

"Обсудили общие приоритеты: развитие торгово-экономических отношений и отдельных сфер сотрудничества – все, что может сделать наши народы сильнее. Благодарен всем партнерам, которые действительно помогают Украине", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, новый посол Эстонии Тиина Интельманн ранее вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Евгению Перебийносу.

Бывший помощник генсека НАТО Борис Руге сменил Гайко Томса на посту посла Германии в Киеве.

Посольство Болгарии в Украине возглавил Златин Крастев.