Сербия совместно с Израилем будет производить боевые дроны в рамках стремления укрепить свои вооруженные силы и нарастить производство оружия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил сербский президент Александар Вучич, которого цитирует The Guardian.

Как отметил Вучич, "у нас будут лучшие дроны в этой части мира".

Он добавил, что дроны будут стоить недешево, но будут чрезвычайно эффективными в уничтожении бронетехники.

Вучич не уточнил подробности будущего производства.

"Мы не умеем производить дроны так, как это делает Израиль. Я горжусь этим (планом), мы будем делать это вместе, это будет пополам, 50 на 50", – сказал он.

Недавно СМИ писали, что Сербия потенциально может остаться без 1,5 млрд евро европейского финансирования из-за ухудшения ситуации с демократией и тесных связей с Москвой.

