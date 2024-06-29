В Белграде возле посольства Израиля произошло нападение с арбалетом, власти говорят о теракте

В Белграде в субботу, 29 июня, нападавший ранил из арбалета сербского полицейского, это произошло рядом с посольством Израиля.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Сербии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на PTC.

Нападавший выстрелил в офицера, попав ему в шею. Полицейский в ответ выстрелил в нападавшего и через полчаса тот умер.

По словам главы МВД Ивицы Дачича, офицер "применил оружие в целях самозащиты и выстрелил в нападавшего, который скончался от полученных ранений".

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Полицейский был в сознании, когда его доставили в главную больницу скорой помощи Белграда. Ему провели операцию по удалению стрелы из шеи. Он находится в реанимации.

Личность нападавшего устанавливают, обстоятельства нападения и возможные мотивы расследуют. Но Ивица Дачич уже назвал нападение террористическим актом, направленным как против государства Сербия, так и против членов полиции.

По его словам, подозревают, что за этим стоит ваххабитское движение. Он также сообщил, что еще несколько человек были задержаны в качестве меры пресечения возле помещений полиции.

Нападение произошло у здания полиции возле посольства. Нападавший несколько раз подходил к зданию, чтобы что-то спросить, а затем в конце концов выстрелил.

В качестве меры пресечения в Белграде усилены меры безопасности.

Сербия поддерживает тесные отношения с Израилем на фоне его военной операции в Газе.

Напомним, в Германии хотят облегчить депортацию иностранцев, которые прославляют терроризм.

