В Белграде возле посольства Израиля произошло нападение с арбалетом, власти говорят о теракте
В Белграде в субботу, 29 июня, нападавший ранил из арбалета сербского полицейского, это произошло рядом с посольством Израиля.
Об этом сообщило Министерство внутренних дел Сербии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на PTC.
Нападавший выстрелил в офицера, попав ему в шею. Полицейский в ответ выстрелил в нападавшего и через полчаса тот умер.
По словам главы МВД Ивицы Дачича, офицер "применил оружие в целях самозащиты и выстрелил в нападавшего, который скончался от полученных ранений".
Полицейский был в сознании, когда его доставили в главную больницу скорой помощи Белграда. Ему провели операцию по удалению стрелы из шеи. Он находится в реанимации.
Личность нападавшего устанавливают, обстоятельства нападения и возможные мотивы расследуют. Но Ивица Дачич уже назвал нападение террористическим актом, направленным как против государства Сербия, так и против членов полиции.
По его словам, подозревают, что за этим стоит ваххабитское движение. Он также сообщил, что еще несколько человек были задержаны в качестве меры пресечения возле помещений полиции.
Нападение произошло у здания полиции возле посольства. Нападавший несколько раз подходил к зданию, чтобы что-то спросить, а затем в конце концов выстрелил.
В качестве меры пресечения в Белграде усилены меры безопасности.
Сербия поддерживает тесные отношения с Израилем на фоне его военной операции в Газе.
Напомним, в Германии хотят облегчить депортацию иностранцев, которые прославляют терроризм.