Во время протестов в Албании пострадал офис Колледжа Европы

Офис Колледжа Европы в Тиране стал жертвой эскалации студенческих протестов, охвативших столицу Албании.

Об этом пишет Politico со ссылкой на слова премьер-министра страны Эди Рамы, передает "Европейская правда".

Как отмечается, офис учебного заведения, служащего местом подготовки будущих государственных служащих ЕС, вечером 14 октября взломали, разграбили и подожгли.

Рама заявил, что не верит в то, что ущерб нанесли студенты.

"Студенты – это будущее, это те, кто смотрит вперед, кто хочет идти дальше и быстрее", – сказал он.

Вместо этого премьер обвинил своих политических оппонентов в причастности к разрушениям, утверждая, что виновные пытаются подорвать евроинтеграционный прогресс Албании.

Оппозиционные партии отрицают какие-либо правонарушения.

А делегация Европейского Союза в Албании осудила разрушение частной и государственной собственности и призвала протестующих проявить сдержанность.

"Насилию нет места в демократических государствах", – подчеркнули в заявлении.

В последние дни Албанию охватили студенческие протесты против коррупции и за реформу образования. В частности, 14 октября перед зданием Министерства образования собрались тысячи протестующих. Некоторые из них бросали кирпичи в здание.

Напомним, в июне в Албании начались протесты против застройки Адриатического побережья компанией, связанной с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Курорт стоимостью 1,4 млрд евро строится под руководством инвестиционной фирмы Кушнера Affinity Partners.

По состоянию на 1 октября протесты продолжались.

Подробнее о ситуации в стране читайте в статье: Фламинго против Трампа: как сделка зятя президента США взбудоражила Албанию.