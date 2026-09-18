Правительство Германии назвало парламентские выборы в РФ инсценированными

В России проходят первые парламентские выборы со времени начала агрессивной войны против Украины в феврале 2022 года – правительство Германии считает эти трехдневные выборы инсценированными.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

По словам представителя МИД Германии, речь идет об инсценированном избирательном ритуале.

"К сожалению, я считаю, что нам придется вновь готовиться к результатам инсценированного избирательного ритуала, которые мы затем должны будем обсуждать на следующей неделе", – заявил представитель Министерства иностранных дел.

Помимо партии Владимира Путина "Единая Россия", к участию допускаются только другие лояльные Кремлю политсилы. Оппозиционную партию "Яблоко" к выборам не допустили.

Голосование также проходит на оккупированных Россией территориях Украины.

Швейцария ранее осудила организацию Россией голосования на российских выборах на оккупированных территориях Украины.

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна перед выборами в Госдуму РФ заявил, что этот процесс нельзя воспринимать как реальное волеизъявление российских граждан.