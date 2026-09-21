Глава МИД Эстонии о выборах в Госдуму: политический спектакль

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна раскритиковал выборы в российскую Госдуму, назвав их "политическим спектаклем".

Об этом эстонский министр написал у себя в X, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Тсахкна, единственная цель этих выборов – еще больше укрепить режим кремлевского правителя Владимира Путина.

"Мы должны называть эти так называемые выборы в Государственную думу тем, чем они являются на самом деле: политическим спектаклем, призванным укрепить власть Владимира Путина. Накануне голосования Кремль систематически устранял настоящую оппозицию с помощью запугиваний, ограничительных требований к регистрации, административного давления и уголовных преследований", – подчеркнул он.

В качестве примера глава эстонского МИД привёл недопуск к выборам партии "Яблоко".

"Отсутствие надёжного международного наблюдения лишь подкрепляет вывод о том, что весь этот процесс является ещё одним инструментом для продолжения господства Путина", – добавил Тсахкна.

Он также подчеркнул, что Эстония решительно осуждает проведение этих так называемых выборов на украинских территориях, незаконно оккупированных Россией.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы обеспечить четкую и скоординированную реакцию на это грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", – резюмировал он.

Как известно, в России и на оккупированных ею территориях Украины с 18 по 20 сентября проходили парламентские "выборы". Международные наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях в ходе избирательного процесса в стране-агрессоре.

Швейцария осудила российские "выборы" на оккупированных территориях Украины.

Правительство Германии назвало эти трехдневные выборы "инсценированным событием".

А глава европейской дипломатии Кая Каллас предлагает ввести санкции против лиц, содействовавших проведению выборов в российскую Госдуму на оккупированных территориях Украины.