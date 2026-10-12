ЕС ввел санкции в связи с "выборами" в Госдуму РФ на оккупированных территориях Украины

Совет ЕС включил в санкционный список 77 человек в связи с незаконными "выборами" в Государственную думу России на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Совет принял решение о введении ограничительных мер в отношении 77 лиц, принимавших участие в незаконных так называемых "выборах" в Государственную думу России в сентябре 2026 года на территориях Украины, которые Россия временно и незаконно оккупировала.

Европейский Союз однозначно осудил организацию этих так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины, что является нарушением украинского и международного права, в частности Устава ООН, и подрывает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

В согласованный в понедельник список вошли 74 кандидата, баллотировавшиеся от различных партий в так называемой "Донецкой народной республике", так называемой "Луганской народной республике", Запорожской и Херсонской областях, а также в так называемой "Республике Крым и городе Севастополь". Участвуя в "выборах" в Государственную думу, эти лица активно содействовали попыткам легитимизировать агрессивную войну России против Украины и поддержке незаконной оккупации Россией территорий Украины.

По тем же причинам Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении трех членов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации за организацию фальшивых выборов.

Лица, включенные в список, подпадают под запрет на въезд, который запрещает им въезжать на территорию ЕС или проезжать транзитом через нее, а также под замораживание активов. Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы.

Соответствующие правовые акты опубликованы в Официальном вестнике Европейского Союза.

Также министры иностранных дел ЕС в понедельник одобрили расширение санкционных списков почти на 1600 новых имен.

Как сообщалось, 12 октября Совет ЕС также обсудит возможность ограничить передвижение российских дипломатов между странами ЕС, вплоть до полного запрета на выезд за пределы страны, в которой они аккредитованы.

Кроме того, ЕС ещё с лета обсуждает ограничение выдачи виз тем, кто воевал в Украине на стороне РФ. В 21-й пакет санкций ЕС включил механизм запрета на выдачу виз российским военным, но сам запрет ещё не вступил в силу.