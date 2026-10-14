СМИ: у Навроцкого готовят коалицию с антиукраинским Брауном перед выборами в Сенат

Окружение президента Польши Кароля Навроцкого ведет переговоры с соратниками скандального политика Гжегожа Брауна о создании общего избирательного списка правых сил для выборов в Сенат.

Об этом говорится в материале Onet, передает "Европейская правда".

Формирование правой коалиции на выборах в Сенат остается довольно закрытым процессом.

Лидеры, находящиеся в конфликте, – Ярослав Качиньский из "Права и справедливости", Матеуш Моравецкий из "Развития плюс" и Славомир Менцен с Кшиштофом Босаком из "Конфедерации" – поручили эту миссию президенту. И – как стало известно Onet – в окружении Кароля Навроцкого было принято решение включить в сенатский пакт правых также партию Гжегожа Брауна.

В недавнем интервью для Rzeczpospolita Навроцкий заявил: "Конфедерация польской короны" Гжегожа Брауна имеет своё представительство в парламенте. Это политическая сила, которая, согласно опросам, пользуется поддержкой части поляков, поэтому её следует рассматривать как присутствующую в польской политике".

По информации портала, по указанию Навроцкого его представители уже начали переговоры с окружением Брауна.

"Браун заинтересован в участии в этом пакте. Речь даже не идёт о включении людей в состав Сената. Это не имеет большого значения. Ключевым является то, что переговоры с Навроцким и участие в сенатском пакте означают конец "санитарного кордона" вокруг Брауна", – сказал представитель одиозного политика.

До сих пор Браун находился на политической периферии из-за антисемитских эксцессов, а также пророссийских и антиукраинских взглядов. Навроцкий его защищает. "Это не первая политическая сила, которую обвиняют в пророссийских настроениях. С другой стороны, сегодня у нас есть премьер-министр, который обнимался с Владимиром Путиным", – заявлял он.

Напомним, недавно Браун похвастался уничтожением памятника и места захоронения бойцов УПА, погибших в бою с НКВД, в урочище Бялысток в Грубешевском повете. Польская прокуратура начала расследование по этому поводу.

15 сентября Европарламент дал согласие на привлечение Брауна к ответственности в Польше за отрицание Холокоста – это уже не первый случай снятия иммунитета со скандального политика