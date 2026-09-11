В Польше возбудили дело в связи с осквернением памятника УПА скандально известным политиком

Польская прокуратура расследует обстоятельства осквернения в поселке Бялысток в Грубешевском повете памятника и места захоронения бойцов УПА, погибших в бою с НКВД в 1946 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Районная прокуратура в Грубешове проводит расследование по факту уничтожения памятника и места захоронения 41 бойца УПА в урочище Бялысток.

Евродепутат Гжегож Браун опубликовал видеозапись, на которой он и другие лица бьют тяжелым инструментом по каменному обелиску.

Подготовительное производство касается "оскорбления группы украинской национальности путем повреждения места упокоения лиц, погибших в бою с сотрудниками НКВД" в населённом пункте Бялысток в Долгобычувской гмине.

Пресс-секретарь окружной прокуратуры в Замостье прокурор Рафал Кавалец сообщил, что следователи изъяли видеозапись, запечатлевшую это событие, и опросили свидетелей.

Пресс-секретарь добавил, что никому не предъявлено обвинений. Он не исключил, что, если возникнет такая необходимость, будет начата процедура снятия иммунитета.

Гранитный обелиск чтит память украинцев, погибших в боях против советского НКВД. Он стоит в поселке Бялысток, в гмине Долгобычув. Именно здесь в 1946 году похоронили погибших украинцев, поэтому памятник установлен непосредственно на месте массового захоронения.

Место памяти функционирует с 90-х годов, а в нынешнем виде – в виде камня с высеченными на нем именами погибших – с 2019 года. Обелиск уже несколько раз подвергался вандализму. Летом 2026 года его испачкали краской из баллончика, а также вырезали арку, украшавшую камень. Посольство Украины тогда официально осудило этот акт вандализма.

Люблинская воеводская администрация пояснила, что могила членов УПА, расположенная в гмине Долгобычув, не фигурирует в реестре военных могил и кладбищ, который ведет воевода.

В Министерстве иностранных дел, комментируя последний инцидент, заявили, что "политические маргиналы в Польше не придумали ничего лучше, чем воевать с могилами".

На днях этот памятник уже пережил очередной акт вандализма, полиция разыскивает причастных.