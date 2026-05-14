Европарламент награждает Зеленского в рамках европейского ордена "За заслуги"

Европарламент определил президента Украины Владимира Зеленского почетным членом европейского ордена "За заслуги" – высшей награды, введенной Европарламентом год назад; лауреатом ордена стала также украинская правозащитница Александра Матвийчук.

Об этом сообщили на официальных ресурсах Европейского парламента, пишет "Европейская правда".

В заявлении отмечается, что Зеленского назначили выдающимся членом Европейского ордена "За заслуги".

Президента України Володимира Зеленського призначили Почесним членом Європейського ордена «За заслуги» – це найвища цивільна нагорода, запроваджена Європарламентом у травні 2025 року до 75-річчя Декларації Шумана.



Церемонія нагородження – наступного тижня у Страсбурзі.

В перечне лауреатов 2026 года – также украинская правозащитница Александра Матвийчук.

Кроме Зеленского, среди действующих и бывших топ-чиновников государств Европы в списке – президент Молдовы Майя Санду, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, экс-президент Польши Лех Валенса, экс-президент Литвы Валдас Адамкус, предыдущий президент Финляндии Саули Ниинистё.

Церемония награждения состоится 19 мая в Страсбурге.

Орден является высшей гражданской наградой, которую Европарламент учредил в мае 2025 года – к 75-летию Декларации Шумана – для награждения тех, кто внес значительный вклад в европейскую интеграцию или продвижение и защиту европейских ценностей. Ежегодно будут определять до 20 лауреатов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вручил главному дипломату ЕС Кайе Каллас орден княгини Ольги, а министру иностранных дел Литвы Кястутису Будрису орден "За заслуги".