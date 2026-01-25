Укр Рус Eng

Зеленский наградил главу МИД Литвы орденом "За заслуги"

Новости — Воскресенье, 25 января 2026, 14:21 — Ольга Ковальчук

Президент Украины Владимир Зеленский в Вильнюсе вручил министру иностранных дел Литвы Кястутису Будрису государственную награду – орден "За заслуги".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство иностранных дел Литвы.

Министр иностранных дел Литвы заявил, что его страна будет и впредь оставаться одним из самых активных сторонников Украины.

"Наша работа не закончится, пока агрессор не будет остановлен и побежден. Безопасность Украины – это безопасность Европы", – написал Будрис в X.

В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа наградил министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу Командорским крестом Ордена Великого князя Литовского Гедимина.

Об этом министр сообщил в сети X.

"Благодарен Литве за ее непоколебимую дружбу и поддержку. Вместе мы продолжаем отстаивать нашу общую свободу, безопасность и ценности", – написал Сибига.

Напомним, президент Украины 25 января прибыл с визитом в Литву.

Владимир Зеленский встретился со своим литовским коллегой Гитанасом Науседа и обсудил с ним потребности украинской энергетики.

В четверг Литва анонсировала передачу Украине 90 генераторов для срочных нужд.

