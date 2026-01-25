Зеленский наградил главу МИД Литвы орденом "За заслуги"
Президент Украины Владимир Зеленский в Вильнюсе вручил министру иностранных дел Литвы Кястутису Будрису государственную награду – орден "За заслуги".
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство иностранных дел Литвы.
Министр иностранных дел Литвы заявил, что его страна будет и впредь оставаться одним из самых активных сторонников Украины.
"Наша работа не закончится, пока агрессор не будет остановлен и побежден. Безопасность Украины – это безопасность Европы", – написал Будрис в X.
I was deeply honored to receive a Ukrainian state award from the President of #Ukraine @ZelenskyyUa today in Vilnius.#Lithuania stands – and will continue to stand – among Ukraine’s strongest supporters in its heroic resistance to Russian terror. Our work is not finished until… pic.twitter.com/0STszWzTQC– Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) January 25, 2026
В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа наградил министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу Командорским крестом Ордена Великого князя Литовского Гедимина.
Об этом министр сообщил в сети X.
"Благодарен Литве за ее непоколебимую дружбу и поддержку. Вместе мы продолжаем отстаивать нашу общую свободу, безопасность и ценности", – написал Сибига.
It is a great honour for me to receive the Commander’s Cross of the Order of the Lithuanian Grand Duke Gediminas from President of Lithuania @GitanasNauseda.– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 25, 2026
This recognition belongs to the entire diplomatic team working under the leadership of President @ZelenskyyUa to… pic.twitter.com/R3hGpjRUd3
Напомним, президент Украины 25 января прибыл с визитом в Литву.
Владимир Зеленский встретился со своим литовским коллегой Гитанасом Науседа и обсудил с ним потребности украинской энергетики.
В четверг Литва анонсировала передачу Украине 90 генераторов для срочных нужд.