Зеленский вручил Каллас орден княгини Ольги
Президент Украины Владимир Зеленский вручил главному дипломату Европейского Союза Кае Каллас государственную награду – орден княгини Ольги.
Об этом, как пишет "Европейская правда", Каллас сообщила на платформе X.
Главная дипломатка ЕС поблагодарила украинского президента за награду и заверила, что будет продолжать работать над поддержкой Украины.
"С того дня, как Россия начала свою агрессивную войну, я каждый день думаю об Украине… Я сделаю все, что в моих силах, чтобы поддержать вашу страну в ее обороне", – написала Каллас.
I am honoured to receive the Order of Princess Olha.– Kaja Kallas (@kajakallas) March 31, 2026
Ukraine has been on my mind every day since Russia started its war of aggression.
Thank you again, dear @ZelenskyyUa, for this great honour.
I will do what I can to support your country defend itself. pic.twitter.com/6mBGkzgrzX
Напомним, утром 31 марта в Бучу прибыла большая делегация европейских министров иностранных дел во главе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас по случаю четвертой годовщины освобождения города после российской оккупации.
Во время визита в Киев Каллас обсудила с Зеленским ситуацию с кредитом на 90 млрд евро для Украины.
Каллас в своих выступлениях в течение дня подчеркнула, что"Донбасс – не конечная цель России", и события периода оккупации в Буче являются красноречивой демонстрацией того, каковы ставки в войне.