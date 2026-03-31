Зеленский вручил Каллас орден княгини Ольги

Новости — Вторник, 31 марта 2026, 19:53 — Ольга Ковальчук

Президент Украины Владимир Зеленский вручил главному дипломату Европейского Союза Кае Каллас государственную награду – орден княгини Ольги.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Каллас сообщила на платформе X.

Главная дипломатка ЕС поблагодарила украинского президента за награду и заверила, что будет продолжать работать над поддержкой Украины.

"С того дня, как Россия начала свою агрессивную войну, я каждый день думаю об Украине… Я сделаю все, что в моих силах, чтобы поддержать вашу страну в ее обороне", – написала Каллас.

Напомним, утром 31 марта в Бучу прибыла большая делегация европейских министров иностранных дел во главе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас по случаю четвертой годовщины освобождения города после российской оккупации.

Во время визита в Киев Каллас обсудила с Зеленским ситуацию с кредитом на 90 млрд евро для Украины.

Каллас в своих выступлениях в течение дня подчеркнула, что"Донбасс – не конечная цель России", и события периода оккупации в Буче являются красноречивой демонстрацией того, каковы ставки в войне.

