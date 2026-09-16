СМИ: Польша удивлена намерениями Брюсселя использовать средства программы SAFE для Украины

Польшу и еще ряд стран ЕС застали врасплох слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о намерении использовать остаток средств программы SAFE для создания отдельной программы совместных проектов с украинскими компаниями.

Об этом говорится в материале RMF FM, передает "Европейская правда".

Польша ранее заявляла, что хочет принять участие во втором раунде приема заявок в рамках программы SAFE и направить средства, неиспользованные другими странами, на собственные оборонные проекты.

Однако после заявления председателя Еврокомиссии неизвестно, будут ли действительно доступны средства, на которые рассчитывала Варшава в рамках второго раунда SAFE и которые она хотела направить на собственные оборонные проекты.

"Такого разговора с ЕК не было", – с раздражением в связи с высказываниями Урсулы фон дер Ляйен отметил дипломат ЕС в Брюсселе в беседе с журналисткой RMF FM.

"Пока что именно мы, то есть государства-члены, погашаем средства по этому кредиту, а не Европейская комиссия", – напомнил он.

По словам дипломата, с государствами-членами по этому вопросу консультации не проводились. А SAFE – это займы, которые берут страны ЕС и которые впоследствии нужно погасить. Поэтому часть столиц считает, что именно государства должны иметь решающий голос в вопросе использования остатков средств.

Комиссия хочет направить средства, оставшиеся после SAFE, на совместные проекты с украинскими компаниями, в частности на "Фрейю", то есть антибаллистическую коалицию, признался другой собеседник RMF FM в Брюсселе.

Как выяснила RMF FM, на рабочих встречах ЕК до сих пор лишь намекала, что рассматривает изменения в отношении использования остатков средств. Однако страны-члены ответили тогда, что такие изменения сначала нужно согласовать с ними.

Удивление тем больше, что пока даже неизвестно, сколько средств на самом деле останется в этом фонде. У стран-членов есть время до конца октября, чтобы предоставить Комиссии информацию о реализации проектов. Только тогда можно будет подсчитать, сколько средств фактически останется неиспользованными.

До недавнего времени неофициально говорилось о примерно 10 млрд евро. Италии выделено почти 15 млрд евро, но она до сих пор не подписала соглашение на всю зарезервированную для неё сумму. Рим размышляет над влиянием этого займа на бюджетный дефицит. Также в случае с Венгрией, которой выделено около 16 млрд евро, пока нет уверенности, успеют ли они подписать соглашение вовремя.

Только после завершения этого этапа можно будет сказать, сколько средств на самом деле вернётся в общий фонд.

Из информации RMF FM следует, что на данный момент страны ЕС, участвующие в программе SAFE, лишь в незначительной степени использовали средства на программы совместно с Украиной. Европейская комиссия, в свою очередь, хочет найти средства для Киева, который жалуется на бюджетный дефицит в расходах на оборону.

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