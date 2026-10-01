В Еврокомиссии планируют выделить 20 млрд евро на оборонные проекты с Украиной

Европейская комиссия планирует выделить около 20 млрд евро из неиспользованных кредитов для объявления конкурса оборонных проектов для ЕС и Украины.

Об этом сообщил Кубилюс в выступлении на слушаниях комитета Европарламента по безопасности и обороне, пишет "Европейская правда".

Средства для конкурса будут выделены в рамках неиспользованных кредитов по программе SAFE.

"Цель этого второго конкурса – сделать больше вместе с Украиной, как в Украине, так и в ЕС; как для Украины, так и для нас самих, учитывая ведущую роль Украины в инновациях в сфере обороны", – сказал Кубилюс.

По словам еврокомиссара, в этом году оборонный бюджет Украины сталкивается с дефицитом в размере 23 млрд евро.

Поэтому партнерам необходимо в большей степени поддерживать страну в условиях войны.

"Причина дефицита – невыполненные обещания отдельных стран, данные во время саммита НАТО в Анкаре, о предоставлении более 40 млрд евро", – заявил Андрюс Кубилюс.

Напомним, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в сентябре, что ЕК планирует использовать оставшиеся средства программы SAFE для создания отдельной программы совместных проектов с украинскими компаниями.

Также Европейская комиссия выделяет 325 млн евро на поддержку создания и внедрения пяти европейских оборонных проектов общего интереса (EDPCI), в четырёх из которых участвует Украина.

Подробнее об этом читайте в статье: Деньги России, но не все. Где ЕС может взять средства для Украины и почему речь не идёт о 210 млрд.