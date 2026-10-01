Нидерландская компания требует от Германии 4,7 млрд евро за отмененный проект фрегата

Нидерландская судостроительная компания Damen Schelde Naval Shipbuilding требует от немецкого правительства 4,7 млрд евро в качестве компенсации после того, как Германия прекратила программу по строительству фрегатов типа F126.

Об этом говорится в письме адвоката компании, о котором сообщило издание Der Spiegel, пишет "Европейская правда".

Судебный спор с нидерландской верфью в немецком правительстве воспринимают довольно серьезно – Министерство обороны еще в июле привлекло одну из ведущих юридических фирм для защиты своих интересов.

Спор берет свое начало с заказа Бундесвера в 2020 году. Тогда у нидерландской компании было заказано четыре фрегата, а действующий министр обороны Германии Борис Писториус впоследствии дополнил заказ еще двумя фрегатами.

В конце 2025 года проект оказался в затруднительном положении, и оборонный концерн Rheinmetall предложил свои услуги в качестве спасителя. Вскоре после этого Писториус прекратил проект, сославшись на несоблюдение сроков и бюджетных ограничений подрядчиком.

Когда адвокат компании Петер Гаувайлер впервые обратился в министерство с требованием возмещения убытков, Писториус отметил, что защита интересов компании является "вполне законной", однако напомнил, что единственным основанием для прекращения программы стало "некачественное выполнение работ подрядчиком". Тогда же министр предложил компании вернуть Берлину 2,3 миллиарда евро, потраченных на программу.

Адвокат заявил, что требования министра о возмещении убытков от верфи были выдвинуты с "политической целью отвлечь внимание, несмотря на незаконное нарушение договора, совершенное под давлением политических обстоятельств".

Напомним, в этом году также потерпела крах совместная программа Германии и Франции по созданию истребителя нового поколения FCAS.

Как сообщалось, Франция и Германия не смогли урегулировать спор подрядчиков по проекту FCAS.