Германия прекратила многомиллиардный проект строительства фрегатов

Министр обороны Германии Борис Писториус прекратил крупнейший оборонный проект в истории военно-морских сил: строительство фрегатов типа F126 не будет продолжаться.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Немецкое правительство останавливает многомиллиардный оборонный проект по фрегатам типа F126 и вместо этого планирует закупить восемь других военных кораблей для противолодочной обороны.

Такое решение стало реакцией на значительные задержки и угрозу роста расходов в рамках проекта. Вместо шести фрегатов типа F126, как планировалось изначально, теперь будет закуплено восемь фрегатов типа MEKO серии A-200, при условии одобрения Бюджетным комитетом Бундестага. Их будет строить компания Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS).

Первоначально стоимость шести фрегатов типа F126 оценивалась примерно в десять миллиардов евро. После того как нидерландский генеральный подрядчик Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) не уложился в сроки и бюджетные ограничения, министерство рассматривало возможность смены подрядчика. Однако это привело бы к увеличению общей стоимости до более 18 миллиардов евро.

Кроме того, по данным министерства, федеральное правительство должно было бы отказаться от любых потенциальных исков о возмещении убытков против DSNS, что министерство сочло безответственным. Ожидается, что закупка восьми фрегатов типа MEKO, которые сейчас планируются, обойдется в целом примерно в 11,6 млрд евро.

По словам министерства, правительство намерено с помощью этой переориентации как можно скорее реализовать обещанные НАТО возможности морской противолодочной обороны. Инспектор ВМС подтвердил, что фрегаты типа MEKO A-200 способны выполнять основную задачу.

Стандартизированный тип корабля также предоставляет значительные преимущества в эксплуатации, техническом обслуживании и подготовке персонала. Министерство планирует как можно быстрее подать в Бюджетный комитет основания для принятия решения о закупке.

Как сообщалось, Швеция выбрала французскую компанию Naval Group SA для поставки четырех новых фрегатов в рамках сделки, стоимость которой оценивается в 5 миллиардов долларов, что открывает для этой скандинавской страны возможность играть более значительную роль в морской обороне НАТО.

В начале мая сообщалось, что Греция продолжает реализовывать планы по приобретению четырех итальянских фрегатов FREMM, бывших в употреблении, в рамках двухфазного соглашения, переговоры с Италией вступают в завершающую стадию.