Евросоюз расширил санкции против КНДР, в частности за помощь России

Совет ЕС в понедельник принял дополнительные ограничительные меры по трем физическим лицам и четырем юридическим лицам и включил их в санкционный список по КНДР.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, сообщает "Европейская правда".

Согласно заявлению, эти юридические и физические лица несут ответственность за поддержку, содействие или облегчение деятельности, способствующей реализации программ КНДР, связанных с ядерным оружием, баллистическими ракетами или другим оружием массового уничтожения, а также за нарушение и уклонение от санкций ООН.

Новые позиции в списке направлены против деятельности, связанной с растущим военным и экономическим сотрудничеством между КНДР и Россией, в частности против направления рабочих из Северной Кореи в РФ, коммерческого и промышленного сотрудничества, а также торговли по принципу "оружие в обмен на нефть" – и всё это является нарушением запретов, наложенных Советом Безопасности ООН.

Среди включенных в список – Ри Сон Чжин, научный сотрудник Национального управления аэрокосмических технологий КНДР и должностное лицо Главного управления ракетных войск КНДР, который был направлен в Россию в качестве технического специалиста для обеспечения использования РФ северокорейских ракет.

Совет также включил в список российскую компанию по развитию недвижимости "Самолет Групп" и её генерального директора Анну Акиншину за деятельность компании, которая нанимала работников из КНДР для участия в строительных проектах во Владивостоке, что является нарушением санкций ООН.

Владимир Соколов, основатель и президент российского холдинга Black Horse, также включен в список за содействие и организацию проектов коммерческого и промышленного сотрудничества с участием КНДР, в частности промышленного инвестиционного проекта в Приморском крае РФ.