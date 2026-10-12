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Евросоюз расширил санкции против КНДР, в частности за помощь России

Новости — Понедельник, 12 октября 2026, 17:02 — Ирина Кутелева

Совет ЕС в понедельник принял дополнительные ограничительные меры по трем физическим лицам и четырем юридическим лицам и включил их в санкционный список по КНДР.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, сообщает "Европейская правда".

Согласно заявлению, эти юридические и физические лица несут ответственность за поддержку, содействие или облегчение деятельности, способствующей реализации программ КНДР, связанных с ядерным оружием, баллистическими ракетами или другим оружием массового уничтожения, а также за нарушение и уклонение от санкций ООН.

Новые позиции в списке направлены против деятельности, связанной с растущим военным и экономическим сотрудничеством между КНДР и Россией, в частности против направления рабочих из Северной Кореи в РФ, коммерческого и промышленного сотрудничества, а также торговли по принципу "оружие в обмен на нефть" – и всё это является нарушением запретов, наложенных Советом Безопасности ООН.

Среди включенных в список – Ри Сон Чжин, научный сотрудник Национального управления аэрокосмических технологий КНДР и должностное лицо Главного управления ракетных войск КНДР, который был направлен в Россию в качестве технического специалиста для обеспечения использования РФ северокорейских ракет.

Совет также включил в список российскую компанию по развитию недвижимости "Самолет Групп" и её генерального директора Анну Акиншину за деятельность компании, которая нанимала работников из КНДР для участия в строительных проектах во Владивостоке, что является нарушением санкций ООН.

Владимир Соколов, основатель и президент российского холдинга Black Horse, также включен в список за содействие и организацию проектов коммерческого и промышленного сотрудничества с участием КНДР, в частности промышленного инвестиционного проекта в Приморском крае РФ.

Остальные два субъекта, добавленные в этот режим санкций, – это компания Paekyangsan Shipping Co Ltd, эксплуатирующая судно Paek Yang San 1 под флагом КНДР, которое участвует в перевозке нефтепродуктов из России, нарушая резолюцию 2397 Совета безопасности ООН, и дочерняя компания Black Horse – Golden Autumn Agroholding.

К лицам, попавшим в список, будет применяться замораживание активов, а предоставление им средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, запрещается. Кроме того, к лицам, находящимся в списке, будет применяться запрет на въезд в Европейский Союз.

Это решение увеличивает общее количество лиц, включенных в санкционный список ЕС против КНДР, до 80 человек и 25 юридических лиц.

Кроме того, 12 октября Совет ЕС внес в санкционный список 77 человек в связи с незаконными "выборами" в Государственную думу России на временно оккупированных территориях Украины.

Также министры иностранных дел ЕС одобрили расширение санкционных списков против России почти на 1600 новых имен.

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