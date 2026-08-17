Трамп резко сократил военные учения с Кореей – утверждает, что подружился с лидером КНДР

Президент США Дональд Трамп резко сократил военные учения с Южной Кореей и объяснил это "очень хорошими отношениями" с лидером Северной Кореи.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп выразил недовольство тем, что США "еще давно согласились участвовать" в совместных военных учениях с Южной Кореей, учитывая его "очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном".

"Эти учения не только обходятся дорого, причем значительную часть расходов, как всегда, покрывают Соединенные Штаты Америки, но и посылают совершенно неуместный и враждебный сигнал стране, которая за время президентства Дональда Трампа не представляла никакой угрозы и всегда проявляла уважение", – отметил американский президент.

По его словам, учитывая, что отменить их уже поздно, Трамп поручил министру обороны Питу Хэгсету "существенно сократить масштабы совместных военных учений".

"Хотя это в некоторой степени не связано с этим, недавно я спросил президента Южной Кореи, не хотели бы они присоединиться к нам в деле денуклеаризации Исламской Республики Иран, на что они ответили: "Нет, спасибо", – добавил Трамп.

Во время первого президентского срока Трамп провел три встречи с Ким Чен Ыном: в Сингапуре, Ханое и на корейской границе – тогда впервые действующий президент США ступил на территорию КНДР.

Их дипломатия не принесла конкретных результатов, хотя Трамп одобрительно отзывался о переговорах и заявлял, что ядерной угрозы со стороны КНДР "больше не существует".

В настоящее время Пхеньян, как известно, активно поставляет России оружие и предоставляет военных для участия в боевых действиях против Украины. Осенью прошлого года Трамп заявлял, что "с удовольствием" встретился бы с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и даже был готов продлить своё пребывание в Южной Корее ради этой встречи.