Трамп заявил, что Ким Чен Ын всегда относился к нему с большим уважением

Глава Белого дома Дональд Трамп после решения сократить военные учения США с Южной Кореей заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын всегда относился к нему с большим уважением.

Заявление Трампа приводит The New York Times, сообщает "Европейская правда".

Трамп заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын отреагировал на принятое им в воскресенье решение сократить совместные военные учения с Южной Кореей, давним союзником США, хотя Трамп и не раскрыл, каким именно был этот ответ.

"Я понимаю его, он понимает меня… Ему не нравился Байден, не нравился Обама, не нравился никто, но я с ним очень хорошо лажу", – сказал Трамп.

"Ким Чен Ын всегда относился ко мне с большим уважением", – добавил Трамп о северокорейском лидере после жалоб на то, что Южная Корея поступила несправедливо, отказавшись поддержать усилия США в войне с Ираном.

Напомним, американский президент Дональд Трамп резко сократил военные учения с Южной Кореей и объяснил это "очень хорошими отношениями" с лидером Северной Кореи.

В ходе первого президентского срока Трамп провел три встречи с Ким Чен Ыном: в Сингапуре, Ханое и на корейской границе – тогда впервые действующий президент США ступил на территорию КНДР.

Их дипломатические усилия не принесли конкретных результатов, хотя Трамп одобрительно отзывался о переговорах и заявлял, что ядерной угрозы со стороны КНДР "больше не существует".