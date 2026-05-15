Мудра ожидает запуск Спецтрибунала по агрессии РФ уже в следующем году

Заместитель руководителя Офиса президента Украины, которая занимается вопросами привлечения России к международной ответственности, Ирина Мудра прокомментировала историческое решение о запуске Специального трибунала по преступлению агрессии России.

Об этом она написала в Facebook, передает "Европейская правда".

Мудра заявила, что это впервые "после Нюрнберга и Токио", когда появляется отдельный механизм ответственности за развязывание войны.

"Еще несколько лет нам говорили – этого не будет никогда. Юридически сложно. Политически чувствительно. Слишком много интересов против", – подчеркнула она.

По словам Мудрой, следующим этапом станет формирование самого трибунала в Гааге: речь идет о назначении судей, утверждении процедур и начале расследований. Она отметила, что запуск работы ожидается уже в следующем году.

Также Мудра вспомнила длительные переговоры и многочисленные попытки найти правовой механизм для создания трибунала. По ее словам, украинская команда юристов, дипломатов и парламентариев неоднократно сталкивалась с сопротивлением, однако продолжала искать решение.

Она добавила, что трибунал должен стать инструментом персональной ответственности для тех, кто принял решение о начале войны против Украины.

Подробно о том, как будет действовать Спецтрибунал, читайте в статье "Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ".

О дальнейших планах по привлечению России к ответственности – читайте в интервью Ирины Мудрой "$1 триллион репараций, запуск Гаагского трибунала и позиция США".