Конвенцию о репарациях для Украины готово подписать рекордное количество государств – генсек СЕ

Государства, прибывшие на дипломатическую конференцию в Гааге, планируют поставить рекорд в одобрении международного договора сразу после его создания.

Об этом сообщил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе, открывая встречу в Гааге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Берсе сообщил, что поддержка государств-участников, представляющих не только европейский континент, превзошла ожидания.

"35 государств подпишут конвенцию, которая создаст Компенсационную комиссию. Это беспрецедентно для первого дня существования международного договора", – заявил он.

Генсек не уточнил названия государств, согласившихся подписать документ уже в первый день, но известно, что в Гаагу прибыли представители более 50 государств не только Европы, но и Латинской Америки, а также Северной Америки, Азии, а также Австралии.

Генсек подчеркнул, что видит связь этого процесса с мирным процессом. "Вопрос ответственности не может быть сноской в мирных переговорах. Ответственность – в центре каждого плана мира", – пояснил он.

Ален Берсе также отметил, что он верит в силу международного права.

"Совет Европы не имеет дронов и ракет, но Совет Европы имеет силу права. Международного права, которое действует для всех", – пояснил он.

Как сообщалось, Зеленский прибыл в Нидерланды для участия в конференции по созданию Компенсационной комиссии.

Примечательно, что Венгрия представлена на самом низком уровне на конференции по репарациям.

Исправлено: в новости исправлено количество стран-подписантов конвенции.