Пять дронов вторглись в воздушное пространство Молдовы: обнаружены обломки и повреждения

Утром 3 октября национальная система мониторинга воздушного пространства Молдовы зафиксировала пролет нескольких беспилотных летательных аппаратов.

Об этом пишет Newsmaker со ссылкой на данные Министерства обороны страны и генерального инспектората полиции, передает "Европейская правда".

Как отмечается, дроны были замечены вблизи населенных пунктов Анений Ной, Штефан-Воде, Хинчешти, Тудора и Каушаны.

Как уточнили в Службе воздушных операций Национальной армии, в промежутке времени с 07:45 до 8:00 национальное воздушное пространство пересекли пять беспилотных летательных аппаратов.

В Минобороны уточнили, что инцидент произошел на фоне массированных ударов России по Украине. Согласно данным системы мониторинга, взрывы прогремели вблизи населенных пунктов Крокмаз, Штефан-Воде, Делакеу, Пухечени, Анений-Ной, Бозиени, Хинчешти, а также вблизи Дубовки, Константиновки и Каушана.

Фото: полиция

На место происшествия выехали экипажи полиции и Национальной армии для расследования инцидента.

В полиции добавили, что с утра от жителей Каушанского, Штефан-Водского, Новоаненского и Хинчештского районов начали поступать сообщения о звуках взрывов. На окраине Каушан правоохранители обнаружили обломки беспилотника, из которых шёл дым.

Также обломки дронов нашли вблизи Дубровки Хинчештского района, между сёлами Делакеу и Пухечени.

А в Крокмазе дрон упал в винограднике – там загорелась сухая растительность, а в доме неподалеку выбило стекла.

Фото: полиция

По информации полиции, пострадавших в результате инцидентов нет. В настоящее время правоохранительные органы документируют все случаи и устанавливают обстоятельства происшествия.

Утром 30 сентября беспилотник пролетел через воздушное пространство Молдовы, после чего упал за пределами села Гирбовец, что в Анений-Нойском районе, и взорвался.

По данным генерального инспектората полиции, беспилотник взорвался на высоте 40 метров после столкновения с опорой линии связи.

В тот же день ещё один беспилотник пролетел над Молдовой; власти закрыли воздушное пространство в северной и центральной частях страны.

А министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что беспилотник был реактивным.