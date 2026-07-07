СМИ: Трамп планирует разморозить доступ Турции к программе истребителей F-35

Президент США Дональд Трамп в кулуарах саммита НАТО в Анкаре сообщит своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о готовности возобновить для страны программу, которая позволит ей приобрести истребители F-35 после многолетнего запрета.

Как пишет "Европейская правда", об этом газете New York Times сообщили четыре высокопоставленных чиновника американской администрации.

Турция на протяжении многих лет настойчиво лоббировала свое возвращение к участию в программе F-35, которое было заморожено во время первого срока Трампа из-за приобретения Анкарой российских систем С-400.

Согласно сообщению NYT, чиновники США разошлись во мнениях относительно деталей того, как американский президент будет пытаться обойти законодательные ограничения Конгресса. Закон CAATSA, как известно, запрещает любую продажу F-35 Турции до тех пор, пока Анкара владеет С-400, учитывая угрозы безопасности для боевых самолетов американского производства.

Эрдоган входит в число лидеров, которыми Трамп больше всего восхищается, а вице-президент США Джей Ди Венс недавно заявил, что президент поручил чиновникам администрации найти способ обеспечить турецкого лидера самолетами.

Пока неясно, как именно Трамп планирует обойти ограничения Конгресса. Представители администрации предположили, что между двумя лидерами может состояться обмен письмами по этому вопросу, чтобы начать процесс.

По словам источников, турецкие С-400, многие из которых до сих пор находятся в транспортных контейнерах, могут быть переданы третьей стороне. Также ведутся переговоры о том, чтобы вывести системы из строя, возможно, путем удаления ключевых деталей.

Четыре года назад обсуждались вопросы передачи ракет С-400 Украине, где их можно было бы использовать для противодействия российским атакам, но эти попытки провалились. Кажется маловероятным, что Трамп или Эрдоган захотят продать Украине мощные российские системы.

В прошлом месяце Дональд Трамп допустил, что к саммиту НАТО в Анкаре в Вашингтоне могут принять решение о продаже Турции авиационных двигателей или истребителей F-35 – после нескольких лет "заморозки" в связи с покупкой Турцией российских систем ПВО С-400.

До этого СМИ стало известно, что администрация Трампа планирует одобрить продажу Турции десятков реактивных двигателей на сумму 700 миллионов долларов, несмотря на возражения со стороны Конгресса.