Два человека погибли в результате наводнения в Испании

По меньшей мере две женщины погибли и двое несовершеннолетних получили ранения в результате внезапного наводнения и оползня в провинции Леон на севере Испании.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на правительственные источники.

В субботу в районе городов Мансанедо-де-Вальдуэса и Бузас прошел шторм, который вызвал внезапные оползни и наводнение.

По данным источников, наводнение затопило винный погреб, в котором находились шесть человек. Две взрослые женщины погибли, а двум несовершеннолетним оказывают медицинскую помощь в связи с легкими травмами. Пока неизвестно, есть ли в этом районе пропавшие без вести.

Наводнение нанесло ущерб дорогам в этом районе, а автомобильная дорога, ведущая к поселку Пеньяльба-де-Сантьяго, осталась перекрытой.

В район стихийного бедствия прибыли пожарные, Национальная полиция, местная полиция Понферрады, Координационный центр по чрезвычайным ситуациям правительства Кастилии и Леона, а также Группа психологического вмешательства при катастрофах и чрезвычайных ситуациях (Gripde).

Службы экстренной помощи проводят масштабную операцию по оказанию помощи пострадавшим и оценке ущерба, нанесённого наводнением и оползнем.

Напомним, в начале августа в Испании разразились крупные лесные пожары, которые привели к эвакуации около 800 человек.

В восточной Испании пожарные, боровшиеся с масштабными возгораниями, сталкивались с дополнительной опасностью из-за неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся ещё со времён гражданской войны 1936–1939 годов.