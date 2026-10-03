Трамп перед промежуточными выборами пообещал выплаты более чем 20 миллионам пожилых людей

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация выделит чуть менее 100 долларов более чем 20 миллионам пожилых людей, чтобы помочь им оплатить страховые взносы по программе Medicare.

Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

За месяц до промежуточных выборов в Конгресс США Трамп сообщил, что его администрация немедленно начнет отправлять "чеки" на сумму почти 100 долларов более чем 20 миллионам "замечательных пожилых людей", чтобы помочь им оплатить страховые взносы по программе Medicare.

Белый дом в отдельном информационном бюллетене отметил, что пожилые люди, соответствующие критериям, получат прямой перевод в размере 90 долларов в начале октября или бумажные чеки, если у них нет возможности получить прямой перевод.

Таким образом, сумма выплат 20 миллионам человек составит чуть менее 2 миллиардов долларов.

В начале сентября Трамп пообещал 5 тысяч долларов каждому совершеннолетнему гражданину, если республиканцы победят на промежуточных выборах. Это обещание он повторил в пятницу вечером, но большинство избирателей ему не верит.

По данным NYT, Трамп лично распорядился потратить $20 млн налогоплательщиков на закупку рекламного времени на национальном телевидении для трансляции политических роликов, восхваляющих его президентство в преддверии промежуточных выборов.