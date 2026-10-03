Трамп перед проміжними виборами пообіцяв виплати понад 20 мільйонам літніх людей

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація надішле трохи менше 100 доларів понад 20 мільйонам людей похилого віку, щоб допомогти їм оплатити страхові внески за програмою Medicare.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

За місяць до проміжних виборів до Конгресу США Трамп повідомив, що його адміністрація негайно почне надсилати "чеки" на суму майже 100 доларів понад 20 мільйона "чудових людей похилого віку", щоб допомогти їм оплатити страхові внески за програмою Medicare.

Білий дім у окремому інформаційному бюлетені зазначив, що літні люди, які відповідають критеріям, отримають прямий переказ у розмірі 90 доларів на початку жовтня або паперові чеки, якщо у них немає можливості отримати прямий переказ.

Таким чином сума виплати 20 мільйонам людей складе трохи менше 2 мільярдів доларів.

На початку вересня Трамп пообіцяв 5 тисяч доларів кожному повнолітньому громадянину, якщо республіканці переможуть на проміжних виборах. Цю обіцянку він повторив у п’ятницю ввечері, але більшість виборців у неї не вірить.

За даними NYT, Трамп особисто розпорядився витратити $20 млн платників податків на закупівлю рекламного часу на національному телебаченні для трансляції політичних роликів, які вихваляють його президентство напередодні проміжних виборів.