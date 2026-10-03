СМИ: Трамп распорядился потратить 20 млн долларов на рекламу, прославляющую его

Американский президент Дональд Трамп лично распорядился потратить 20 млн долларов налогоплательщиков на покупку рекламного времени на национальном телевидении для трансляции политических роликов, восхваляющих его президентство в преддверии промежуточных выборов.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на 12 осведомлённых собеседников, передаёт "Европейская правда".

По словам собеседников, Трамп лично поручил своему директору по вопросам бюджета использовать деньги налогоплательщиков на телерекламу, в которой восхваляются он сам и его президентство.

Это, в свою очередь, привело к заключению контракта на сумму $20 млн, для финансирования которого были использованы средства Министерства внутренней безопасности.

Собеседники отметили, что Трамп очень хотел увидеть эти рекламные ролики с похвалами в эфире и поручил директору Управления по вопросам управления и бюджета Расселу Т. Воуту найти средства внутри правительства.

Рекламные ролики транслировались на кабельных и сетевых телеканалах – на Fox News, CNN и MS Now, во время футбольных матчей на Fox и в национальных выпусках новостей на CBS, ABC и NBC, в частности в программе "Meet the Press".

По данным издания, 19 сентября Административно-бюджетное управление перевело 20 млн долларов из фондов Таможенно-пограничной службы в бюджетную категорию под названием "Памятные мероприятия в рамках одного великого замечательного законопроекта".

Уже на следующий день ведомство заключило контракт с маркетинговой фирмой LMD, а фактическую закупку эфирного времени осуществила компания LMO.

На данный момент в эфир вышли четыре ролика, которые критики уже назвали незаконной правительственной пропагандой.

В первом ролике использована аудиозапись выступления Трампа в Лас-Вегасе на фоне динамичного монтажа его фотографий. Видеоряд сопровождается текстом "Америка никогда не станет коммунистической страной" и песней со словами "love me" исполнителя JMSN.

Другой ролик был идентичен предвыборному видео Трампа 2024 года, в котором осуждаются "злодеи". Третья реклама, посвященная войне с Ираном, содержит высказывания как Трампа, так и министра обороны Пита Хэгсета.

В таких социальных роликах обычно указывается, какое учреждение их профинансировало. В данном случае все рекламные ролики сопровождались слоганом: "Оплачено правительством США".

Как отмечается, на этой неделе во время общения с журналистами один из них задал Трампу вопрос об этих роликах.

"Если кто-то скажет, что это неправильно, я с радостью заплачу эти деньги. Но это рекламные ролики для страны. Вы должны понять. Я не продвигаю ни одного кандидата. Я не продвигаю себя, потому что не баллотируюсь на должность. Я продвигаю страну", – ответил он.

21 сентября стало известно, что рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до 32% – что является самым низким уровнем одобрения за всю его политическую карьеру.

Сообщалось, что Трамп заявил, что выплатит каждому взрослому американцу "дивиденды Трампа" в размере 5 тысяч долларов, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в ноябре.

Он считает эту идею прекрасным финансовым вливанием.