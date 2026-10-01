СМИ: Турция и ООН организуют переговоры о перемирии между РФ и Украиной в Чёрном море

Турция и Организация Объединенных Наций организуют новые переговоры между Россией и Украиной о перемирии в Черном море, пытаясь объединить разрозненные усилия с целью защиты поставок зерна на фоне стремительного роста мировых цен на продовольствие.

Об этом стало известно Bloomberg от влиятельного дипломата, передает "Европейская правда".

В ходе переговоров на первом плане будут стоять проблемы стран, пострадавших от роста цен на продовольствие.

Эта инициатива направлена на повторение успешной кампании 2022 года по обеспечению зерновых перевозок в Черном море.

По словам дипломата, встречи состоятся в начале октября. Посланцы от швейцарской неправительственной организации "Центр гуманитарного диалога" выступят в роли посредников, добавил дипломат.

Переговоры набирают обороты на фоне того, как Россия и Украина, на долю которых приходится более четверти мировых поставок пшеницы, усиливают атаки на портовые объекты друг друга в Черном море, что в августе способствовало росту фьючерсов на пшеницу до трехлетнего максимума. Эти атаки усиливают опасения относительно продовольственного обеспечения, поскольку неблагоприятные погодные условия негативно сказываются на урожайности в других регионах, а цены колеблются на уровне многолетних максимумов.

Турция и ООН придают этой кампании авторитет, поскольку именно они также координировали перемирие 2022 года, которое обеспечило безопасную перевозку зерна, удобрений и продовольствия из украинских портов. Это соглашение стало одним из немногих случаев, когда ограниченное перемирие продлилось определенное время.

В конце сентября во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась закрытая встреча, призванная дать старт этой дипломатической инициативе. К ней присоединились турецкие чиновники, а также представители США, Европы, Индии и Египта, который сильно пострадал от перебоев с поставками зерна.

Согласно документу, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, участники обсудили "четко определенную и взаимную договоренность", предусматривающую свободное коммерческое судоходство и защиту портов и энергетической инфраструктуры.

В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что необходим механизм, который бы обеспечил безопасность коммерческих морских перевозок в Чёрном море в условиях российско-украинской войны.

В начале августа Турция призвала Россию и Украину принять меры для обеспечения безопасности судоходства в Чёрном море после того, как в результате атаки беспилотника вблизи российского порта Новороссийск было повреждено судно, принадлежащее Турции, а трое членов экипажа получили серьёзные ранения.

После этого СМИ сообщили, что Турция ограничивает движение некоторых коммерческих судов в Чёрном море.