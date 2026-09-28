Трамп заявил, что Зеленский согласился "притормозить" с ударами по российским НПЗ

Президент США Дональд Трамп заявил, что просил президента Украины Владимира Зеленского снизить интенсивность ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, и тот якобы согласился.

Об этом Трамп сказал в интервью Fox News, пишет "Европейская правда".

Обсуждая вопрос о подорожании топлива, президент США заявил, что "главная проблема заключается в том, что нефтеперерабатывающие заводы в России взрывают".

"На самом деле это не проблема Ближнего Востока. Это скорее проблема России, где Украина и Россия воюют между собой, и Украина подрывает дизельные нефтеперерабатывающие заводы в России, поскольку они обеспечивают значительную часть переработки", – сказал Трамп.

Он упомянул, что обсуждал это на встрече с президентом Украины и попросил его немного "притормозить" с ударами по таким объектам.

"Я сказал: "Вы должны быть осторожнее с нефтеперерабатывающими заводами". Он ответил: "Ну, мы, пожалуй, так и поступим", – рассказал Трамп.

Он добавил, что эти удары "создают глобальную проблему". После этого Трамп сказал, что "есть и другие меры, которые он может принять", говоря о Зеленском.

В начале встречи с Зеленским в Нью-Йорке 22 сентября Трамп заявлял, что обсудит с ним удары по российским НПЗ.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что, вопреки отдельным публичным заявлениям с американской стороны, на закрытых переговорах с американским президентом Дональдом Трампом не было попыток заставить Киев прекратить атаки на НПЗ и другие объекты такого типа.

На следующий день государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что достижение энергетического перемирия между Россией и Украиной является сложной задачей, но Вашингтон попробует это сделать.