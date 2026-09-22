Зеленский: Трамп не просил нас просто прекратить удары по энергетическим объектам РФ

На встрече Зеленского и Трампа США не просили Украину об одностороннем прекращении ударов по российским энергообъектам.

Об этом заявил президент Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Вопреки отдельным публичным заявлениям с американской стороны, на закрытых переговорах не было попыток заставить Киев прекратить атаки на НПЗ и другие объекты такого типа, подчеркнул президент Украины.

Вместо этого рассматривалась идея о двустороннем перемирии, которую Украина поддерживает.

"Сегодня не звучало никаких просьб в одностороннем порядке, чтобы Украина прекратила удары. Мы говорим об энергетическом перемирии", – заявил он

Зеленский добавил, что Украина готова к обсуждению различных форматов двустороннего прекращения огня, но подчеркнул, что оно должно быть широким. "Если речь идет об энергетике – то о всей энергетике", – заявил он, добавив, что это будет включать также запрет на удары по объектам водоснабжения и т. п.

Владимир Зеленский добавил, что также предупредил американскую сторону о том, что российская сторона наверняка нарушит перемирие. "Будут атаки, Путин будет рассказывать вам, что это из-за Украины", – пояснил он, приведя в пример последние удары по Украине.

Кроме того, президент Украины надеется, что США смогут убедить Путина пойти на такое частичное соглашение.

В начале встречи президент Трамп заявлял, что обсудит с Зеленским удары по российским НПЗ, но не говорил, что будет просить прекратить их.

Как сообщалось, Зеленский по итогам переговоров заявил, что Трамп положительно относится к выдаче лицензий на ракеты для Patriot.