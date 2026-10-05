Консерваторы Мерца заверили, что не будут голосовать за кандидата "АдГ" в Саксонии-Анхальт

Глава фракции ХДС в Саксонии-Анхальт Свен Шульце подтвердил, что представители его партии не будут голосовать за кандидата от ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдГ") на выборах министра-президента федеральной земли.

Об этом политик заявил в комментарии tagesschau, передает "Европейская правда".

Шульце заверил, что ни один из членов ХДС не будет голосовать за кандидатуру Ульриха Зигмунда на пост главы правительства Саксонии-Анхальт.

"Никто из ХДС ни в коем случае не перейдет в "АдГ". "АдГ" даже не стоит на это надеяться. Мы считаем себя оппозиционной партией", – подчеркнул лидер Христианско-демократического союза в Саксонии-Анхальт.

Учитывая текущие переговоры между "Альтернативой для Германии" и Союзом за социальную справедливость и разумную экономику (BSW, ранее – Альянс Сары Вагенкнехт) о формировании правительства, Шульце заявил, что ХДС не стремится к сотрудничеству ни с одной из этих двух партий и не желает в этом участвовать.

"Сотрудничество означало бы, например, согласование позиций по законам. […] Мы этого не планируем, при этом мы, как ХДС, будем оценивать вопросы, которые будут обсуждаться в земельном парламенте", – подчеркнул он.

Стоит отметить, что ХДС 24 года находилась у власти в Саксонии-Анхальт, но по итогам последних выборов перешла в оппозицию.

"Это, в целом, больно для нас, но мы примем эту роль", – отметил Шульце.

Напомним, на земельных выборах в Саксонии-Анхальт 6 сентября "Альтернатива для Германии" одержала историческую победу, однако без абсолютного большинства, на которое там надеялись.

Сопредседатель фракции "АдГ" Ульрих Зигмунд намерен в декабре быть избранным новым министром-президентом. По его словам, политик рассчитывает, что его изберут в первом туре "значительным большинством".

Однако пока неизвестно, как Зигмунд займет эту должность. "АдГ" имеет в земельном парламенте 39 депутатов. ХДС, социал-демократы, "Левые" и "Зеленые" вместе также имеют 39 мест, а BSW представлена 5 депутатами. Для большинства в парламенте требуется 42 голоса.

Левая партия "Союз за социальную справедливость и разумную экономику" (BSW, ранее – Альянс Сары Вагенкнехт) считает, что ультраправая "Альтернатива для Германии" в Саксонии-Анхальт еще не определилась с четкой позицией относительно возможного сотрудничества в земельном парламенте.

Подробнее об этом читайте в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдГ" наносит удар по правительству всей Германии.