Партия немецкой "подруги Путина" допускает сотрудничество с ультраправыми в Саксонии-Анхальт

Немецкая левая партия "Альянс Сары Вагенкнехт" (АСВ) считает, что ультраправая "Альтернатива для Германии" ("АдГ") в Саксонии-Анхальт еще не определилась с четкой позицией относительно возможного сотрудничества в земельном парламенте (ландтаге).

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Der Spiegel.

Председатель земельного отделения АСВ Джон Лукас Дитрих заявил, что партия планирует поддержать кандидата от "АдГ" на выборах председателя земельного парламента. Что касается выборов премьер-министра, то во фракции намерены воздержаться от голосования. Впрочем, в АСВ не допускают возможности создания коалиции с "Альтернативой для Германии", а в партии, победившей на выборах, пока еще обдумывают предложение о сотрудничестве.

"У нас сложилось впечатление, что в настоящее время различные лица на федеральном и земельном уровнях высказывают противоречивые позиции", – отметил Дитрих.

Новый земельный парламент соберется на свое учредительное заседание 6 октября. Тогда же должно состояться избрание президиума. У "АдГ" – 39 из 83 депутатов, у АСВ – пять. Для абсолютного большинства требуется 42 голоса. "АдГ" и АСВ вместе имеют 44 места.

Нового премьер-министра 6 октября пока не будут выбирать. Выборы могут состояться в ноябре или декабре. В АСВ выступают за выдвижение беспартийного кандидата. "Альтернатива для Германии" претендует на пост главы правительства.

Напомним, на земельных выборах в Саксонии-Анхальт 6 сентября "Альтернатива для Германии" одержала историческую победу, однако без абсолютного большинства, на которое там надеялись.

А на выборах в ландтаг в Мекленбурге-Передней Померании партия канцлера Германии Фридриха Мерца – Христианско-демократический союз (ХДС) – впервые не преодолела пятипроцентный барьер и осталась без представительства в ландтаге.