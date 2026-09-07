Предварительные результаты в Саксонии-Анхальт: "АдГ" побеждает, но без абсолютного большинства

Опубликованные предварительные результаты выборов в земельный парламент немецкой Саксонии-Анхальт подтвердили историческую победу ультраправой "Альтернативы для Германии", однако без абсолютного большинства, на которое там надеялись.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на материалы Spiegel и земельной Избирательной комиссии.

Предварительные результаты, опубликованные около 3 часов утра, подтвердили победу "Альтернативы для Германии" в Саксонии-Анхальт, однако она оказалась недостаточной для абсолютного большинства в ландтаге.

"АдГ" по сравнению с 2021 годом улучшила результат вдвое и побеждает с 43,8% – что несколько меньше 44,5% в вечернем прогнозе, и не обеспечивает абсолютного большинства, на которое надеялась политсила.

На данный момент правящая ХДС набирает 17,2% голосов, СДПГ – 9,3%, "Зеленые" – 8,9%, "Левые" – 8,6%. Левопопулистская партия Сары Вагенкнехт, балансировавшая на грани проходного барьера, всё же преодолевает его, набрав 5,3%.

Распределение мандатов, приводимое Избирательной комиссией на основе результатов, предполагает, что "АдГ" получит 39 мандатов из необходимых для большинства 42 (всего в земельном парламенте 83 мандата).

ХДС остается с 15 мандатами вместо 40, которые у неё были после выборов 2021 года. СДПГ и "Зелёные" получают по 8 мандатов, как и раньше; "Левые" остаются с 8 мандатами вместо 12; партия Сары Вагенкнехт BSW получает 5 мест.

Spiegel после публикации предварительных результатов обновил свой прогноз относительно возможных форматов коалиции, добавив вариант, что это может быть правительство ультраправых при поддержке голосов BSW (в совокупности две партии будут иметь 44 мандата).

В BSW уже заявили, что не поддержат земельное правительство ни во главе с местным лидером "АдГ", ни с местным лидером ХДС.

После публикации первых прогнозов об исторической победе "АдГ" в нескольких политических силах заявили о "поворотном моменте" для Германии.

Выборы могут стать первыми, которые приведут к формированию земельного правительства во главе с политиком от "Альтернативы для Германии".

Более половины немцев видят угрозу для демократии в случае уверенной победы "АдГ" на земельных выборах в Саксонии-Анхальт.

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