Мерц: Германия готовится к масштабным гибридным атакам

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна "готовится к масштабным гибридным атакам, в том числе к особо серьёзным", и ответит на них "быстро и очень чётко".

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы немецкого правительства приводит The Guardian.

Мерц подчеркнул, что рост числа инцидентов происходит на фоне "растущей растерянности" России из-за "неудачного ведения войны в Украине".

Он отметил, что "важно не поддаваться запугиванию со стороны кибератак, дронов и интернет-пропаганды".

Мерц повторил своё предупреждение, что "ближайшие месяцы станут решающими для судьбы Украины и безопасности Европы".

Недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также выразил убеждение, что непосредственной угрозы для Альянса со стороны России пока нет.

Ранее Рютте предупредил, что вторжение дронов на территорию Альянса свидетельствует об "эволюции характера угрозы".